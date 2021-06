Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nadciąga prequel "Pana i władcy" 0

W Hollywood trwają przygotowania do realizacji kolejnego filmu z serii "Master and Commander". Scenariusz do filmu przygotowuje Patrick Ness.

Russell Crowe, film "Pan i władca: Na krańcu świata"

18 lat po premierze filmu Pan i władca: Na krańcu świata, 20th Century Studios zrealizuje kolejną kinową odsłonę znanego książkowego cyklu. Napisaniem scenariusza do filmu zajmie się Patrick Ness, który ma na swoim koncie skrypty do takich filmów, jak Siedem minut po północy oraz Ruchomy chaos. Projekt jest na razie we wczesnej fazie rozwoju dlatego też nie jest jeszcze znane nazwisko reżysera oraz obsady aktorskiej.

"Master and Commander" to cykl powieści przygodowych autorstwa Patricka O’Briana, który składa się z 21 tomów. W 2003 roku powstała ekranizacjami książki Pan i władca: Na krańcu świata (dziesiąta powieść z całej serii), która została wyreżyserowana przez Petera Weira. Wówczas główne role w filmie zagrali Russell Crowe oraz Paul Bettany. Teraz z racji tego, że nowa produkcja będzie tak naprawdę prequelem, przed producentami ciężkie zadanie dokonania odpowiedniego castingu.

Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom 20th Century Studios zamierza nakręcić ekranizację pierwszej odsłony cyklu – w Polsce książka znana jest pod tytułem "*Dowódca "Sophie"*" i opowiada o przygodach młodego Aubreya, który otrzymuje swoje pierwsze zlecenie, gdzie przy okazji poznaje swojego późniejszego przyjaciela, chirurga marynarskiego, Stephena Maturina.

Źrodło: Deadline