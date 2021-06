John Logan określił wytwórnię MGM, jako "rodzinną firmę, która była starannie pielęgnowana i prowadzona pomimo zmieniających się czasów". Oczywiście scenarzysta podkreśla także ważną rolę Barbary Broccoli i Michaela Wilsona w tworzeniu cyklu o Jamesie Bondzie. Pomimo tego, że oficjalnie mają oni nadal kreatywną kontrolę nad franczyzą mimo przejęcia MGM przez Amazona, to Logan nie jest pewien, czy potrawa to zbyt długo.

Co się stanie, jeśli korporacja, taka jak Amazon, zacznie domagać się głosu w procesie twórczym? Co stanie się z koleżeństwem i kontrolą jakości, jeśli pojawi się pan analityk z Amazona analizujący każdą decyzję? Co się stanie, gdy grupa fokusowa zgłosi, że nie lubi Bonda pijącego martini? Ten angielski akcent może być nieco odmienny, więc moglibyśmy mieć nieco więcej amerykańskości?

zastanawia się Logan