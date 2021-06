Jennifer Lopez będzie produkować filmy i seriale dla Netflixa 0

Uznana na całym świecie aktorka i piosenkarka Jennifer Lopez podpisała z największą amerykańską platformą streamingową – Netflixem, wieloletnią umowę, która obejmuje tworzenie dla serwisu filmów i seriali. Lopez będzie je produkować za pośrednictwem swojej firmy Nuyorican Productions, której jest współwłaścicielką wraz z Elaine Goldsmith-Thomas i Benny Medine.

na zdjęciu Jennifer Lopez, serial ''Uwikłana''

Lopez ma już na swoim koncie dwa fabularne projekty powstające dla Netflixa. To film The Mother, w którym wcieli się ona także w główną postać – matkę będącą zabójczynią na zlecenie, która wychodzi z ukrycia, po tym jak na jej córkę spadło niebezpieczeństwo. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jesienią tego roku, a jego premiera zaplanowana jest na koniec 2022 roku.

Drugim projektem, w który obecnie zaangażowana jest Lopez jest filmowa adaptacja powieści Isabelli Maldonado The Cipher. Tu Lopez również pojawi się na ekranie jako agentka FBI poszukująca seryjnego mordercy.

Cieszę się, że mogę ogłosić moją współpracę z Netflixem. Wraz z współpracownikami uważam, że nie ma dla nas lepszego domu niż postępowa firma tworząca treści, które sprzedawane są bezpośrednio milionom na całym świecie i których nie ogranicza przeszłość. powiedziała Lopez w swoim oświadczeniu

