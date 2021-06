Poznamy dalsze losy Aliny Starkov - Netflix zamawia 2. sezon serialu ''Cień i kość'' 0

Wspaniały wieści dla fanów serialu Cień i kość i serii powieści Leigh Bardugo, na podstawie których powstaje ta produkcja. Po ponad miesiącu od premiery pierwszego sezonu włodarze Netflixa postanowili dać zielone światło na produkcję drugiego sezonu. Podobnie jak pierwszy składał będzie się on z ośmiu epizodów.

na zdjęciu Ben Barnes i Jesse Mei Li, serial ''Cień i kość''

Pierwszy sezon osiągnął bardzo wysoką oglądalność. W przeciągu pierwszych 28 dni od premiery Cień i kość obejrzano w ponad 55 mln gospodarstw domowych. Seria znalazła się w Top 10 w 93 krajach na całym świecie, a w 79 krajach trafiła na pierwsze miejsce.

Wraz z informacją o ogłoszeniu w sieci pojawił się filmik, na którym widzimy obsadę serialu oraz jej radość z decyzji Netflixa.

Serial Cień i kość opowiada o Uniwersum Griszów. Osadzony jest w rozdartym wojną świecie, a jego główną bohaterka to osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Ogromne zagrożenie ze strony Fałdy Cienia wisi nad krajem, a Alina zostaje odcięta od wszystkiego, co znała do tej pory, aby odbyć szkolenie wojskowe jako żołnierka elitarnej armii władających magią griszów. Opanowanie nowych zdolności przychodzi jej z trudem i stopniowo zdaje sobie sprawę, że sojusznicy i wrogowie są dwiema stronami tej samej monety i nic nie jest tym, na co wygląda w tym niezwykłym świecie. Toczy się konflikt między niebezpiecznymi przeciwnikami, wśród których znajduje się także szajka charyzmatycznych przestępców. Przetrwanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko magii.

Do swoich ról w 2. sezonie powrócą z pewnością Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Ben Barnes, Danielle Galligan i Calahan Skogman.

Źrodło: deadline