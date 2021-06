Jensen Ackles jako Soldier Boy - zobaczcie jak będzie wyglądał w 3. sezonie ''The Boys'' 0

To, że w trzecim sezonie hitowego serialu Amazona The Boys doczekamy się superbohatera znanego jako Soldier Boy, wiadomo już od jakiegoś czasu. Nie wiedzieliśmy jednak jak będzie się on prezentował, aż do teraz. W sieci pojawiła się oficjalna grafika ukazująca w pełnej krasie kostium bohatera, w którego wciela się Jensen Ackles.

na zdjęciu Jensen Ackless, serial ''Nie z tego świata''

Acklesa w kostiumie Soldier Boy’a zobaczyć możecie poniżej. Za projekt tego uniformu odpowiada kostiumograf Laura Jean Shannon i grafik Greg Hopwood.

Soldier Boy to superbohater będący swoistą parodią marvelowskiego Kapitana Ameryki. Również walczył on w II wojnie światowej i używał do tego swojej tarczy. Był jednak tchórzem, którym pomiatali inni superbohaterowie. Pomimo to został pierwszym superbohaterem celebrytą i ikoną amerykańskiej kultury. Soldier Boy jest szybki i zwinny, potrafi z łatwością unikać pocisków i ciosów.

The Boys jest adaptacją komiksu o tym samym tytule autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robinsona. Ukazuje on nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność staje przeciwko superpotędze, gdy The Boys, tajny oddział złożony z żądnych zemsty osób, wyrusza w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

Obecnie w Kanadzie trwają zdjęcia do trzeciego sezonu serialu. Data jego premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: variety