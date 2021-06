Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Komisarz Adam Kruk powraca! Zobaczcie zwiastun serialu "Kruk. Czorny woron nie śpi" 0

Kruk. Czorny woron nie śpi to drugi sezon podlaskiej historii komisarza Adama Kruka. Postaci złożonej, mierzącej się z wewnętrznymi demonami. Dzisiaj prezentujemy Wam oficjalny zwiastun nowej serii.

na zdjęciu Danuta Kierklo oraz Michał Żurawski, serial "Kruk"

Kruk (w tej roli znakomity Michał Żurawski) wraca do Białegostoku, gdzie nie tylko prowadzi śledztwo dotyczące mafijnych interesów, ale też poddaje się rytuałom szeptów, które mają uzdrowić jego duszę. Pomaga mu w tym stara Szeptucha.

Pierwszy sezon koncertował się na zewnętrznym świecie bohatera, który determinował jego świat wewnętrzny. W sezonie drugim mamy sytuację dokładnie odwrotną. Walka dobra ze złem, która rozgrywa się w głowie Kruka, ma swoje zobrazowanie w świecie zewnętrznym. Problem głównego bohatera determinuje, jaka jest ta opowieść.

mówi Maciej Pieprzyca, reżyser

W Kruk. Czorny woron nie śpi pojawią się nowi, wyraziści bohaterowie, których losy na różne sposoby splatają się z historią tytułowego Kruka. Do obsady serialu dołączyli m.in. Magdalena Koleśnik, Leszek Lichota, Maria Sobocińska, Hubert Miłkowski, Zbigniew Stryj oraz Barbara Jonak. W drugiej serii rozwiną się także wątki postaci znanych już widzom z Szepty słychać po zmroku. Znaczącą rolę w życiu komisarza Kruka odegra stara Szeptucha i jej pełne podlaskich modlitw rytuały, którymi będzie próbowała pomóc mu odnaleźć się pośród mroku.

Szeptucha pełni rolę przewodnika głównego bohatera. Jest bardzo związana z jego wątkiem od początku do końca.

zdradza reżyser

Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk (Michał Żurawski) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę (Magdalena Koleśnik). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się, gdy Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Adam porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), który do tej pory sam prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie.

Jednocześnie nękające Kruka niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Komisarz drży o dobro swojej rodziny. Desperacko szuka pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych dusz. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wpada na trop mafijnych powiązań.

Źrodło: CANAL+