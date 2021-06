Kontynuacja ''Niefortunnej przeprowadzki'' - Carl Black tym razem zmierzy się z wampirami 0

Pamiętacie komediowy horror Niefortunna przeprowadzka, będący parodią 'Nocy oczyszczenia'? Właśnie nadchodzi jego sequel. Produkcja nosi tytuł The House Next Door: Meet the Blacks 2, a w sieci zadebiutował właśnie jej pierwszy zwiastun, przeznaczony tylko dla dorosłych.

fragment plakatu promującego film ''The House Next Door: Meet the Blacks 2''

Kontynuacja utrzymana jest w klimacie pierwszego filmu. Tym razem jednak Carl Black będzie musiał zmierzyć się z sąsiadem z piekła rodem. Po przeżyciu traumatycznych wydarzeń, jakich byliśmy świadkami w Niefortunnej przeprowadzce, Carl napisał niezbyt popularną książkę i przeniósł się ze swoją rodziną do domu ze swojego dzieciństwa. Tu jednak nie czeka na niego spokój. Zacznie toczyć walkę nie tylko ze swoją żoną i dziećmi, ale i zresztą postaci doprowadzających go na skraj szaleństwa. Okazuje się, że jego sąsiedzi wykazują dziwną aktywność po zmroku, a najbardziej zainteresowanie Carla przyciąga dr Mamuwalde. Mężczyzna zapragnie dowiedzieć się co jego sąsiad kombinuje po nocach, nim będzie za późno dla niego i jego rodziny.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie znajdują się Mike Epps, Katt Williams, Bresha Webb, Lil Duval, Zulay Henao, Tyrin Turner, Alex Henderson, Michael Blackson, Andrew Bachelor, Gary Owen, Snoop Dogg, Danny Trejo i Rick Ross. Za reżyserię odpowiada Deon Taylor, który jest także współautorem scenariusza wraz z Coreyem Harrellem.

Premiera filmu w kinach już 11 czerwca 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon