''Locke & Key'' powróci jesienią! Zobaczcie pierwsze zdjęcia z 2. sezonu 0

Oczekiwany drugi sezon serialu Locke & Key już tej jesieni. Netflix w swoich mediach społecznościowych udostępnił kilka pierwszych zdjęć z nowej serii, informując jednocześnie o planowanej dacie premiery drugiego sezonu.

na zdjęciu Connor Jessup, Emilia Jones i Jackson Robert Scott, serial ''Locke & Key''

Poniżej możecie zobaczyć udostępnione zdjęcia. Widzimy na nich głównych bohaterów. Nie mają oni prawdopodobnie jeszcze pojęcia o tym, jaki błąd popełnili w finale pierwszej serii.

Locke & Key opiera się na serii komiksów Joe Hilla. Opowiada on o trójce rodzeństwa, których ojciec zostaje zamordowany w tajemniczych okolicznościach. Po jego śmierci rodzeństwo Locke’ów wraz z matką przeprowadza się do rodzinnego domu znanego jako Key House, który okazuje się być pełen magicznych kluczy, prawdopodobnie powiązanych ze śmiercią ich ojca. Dzieci zaczynają poznawać różne klucze i ich unikalne właściwości, ale budzą przy tym tajemniczego demona, który nie poprzestanie na niczym, aby zdobyć klucze. To opowieść o dorastaniu, miłości, stracie i silnych więziach rodzinnych, a wszystko to z dużą dozą tajemnicy.

Za serial odpowiadają Carlton Cuse i Meredith Averill, którzy pełnią funkcję showrunnerów i producentów wykonawczych. Nowych epizodów, w których z pewnością nie zabraknie wielkich dawek emocji i knucia demona zwanego Dodge, doczekamy się już w październiku. Dokładna data premiery zostanie dopiero podana.

Źrodło: Twitter