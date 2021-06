Zajrzyj za kulisy drugiej części serialu "Lupin" 0

Zajrzyj za kulisy 2. części serialu Lupin i zobacz, co o produkcji mówią twórcy i aktorzy! Premiera już 11 czerwca tylko na Netflix!

serial "Lupin"

Akcja, napięcie, emocje… i Omar Sy, który powraca jako Assane Diop w drugiej części „Lupina”. Twórcy serialu i występujący w nim aktorzy opowiadają, czego możemy się spodziewać po złodzieju dżentelmenie w wyczekiwanych nowych odcinkach.

To już nie jest gra. Zaślepiony żądzą zemsty na Hubercie Pellegrinim Assane doprowadził do rozbicia własnej rodziny. Przyparty do muru, musi teraz obmyślić nowy plan, nawet jeśli oznacza to narażenie się na niebezpieczeństwo.

