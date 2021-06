''Vampir'' - zwiastun filmu o serbskich wampirach 0

Reel Suspects, firma zajmująca się dystrybucją filmów wydała zwiastun serbskiego filmu Vampir w reżyserii Branko Tomovica.

fragment plakatu promującego film ''Vampir''

Co ciekawe produkcja ta jak mówią jej twórcy inspirowana jest rzeczywistymi przypadkami ataków wampirów jakie miały miejsce w Serbii.

Nasz film inspirowany jest prawdziwymi przypadkami wampirów, które miały miejsce w Serbii na początku XVIII wieku. To były początki wampirów. Chociaż fabuła filmu 'Vampir' rozgrywa się w czasach współczesnych to opiera się na mitach, przesądach i ludowych wierzeniach. powiedział Tomovic

Arnaut po tym jak był świadkiem zbrodni jaka wydarzyła się w Londynie, szuka spokojnego miejsca, aby ukryć się przed światem i dojść do siebie. Otrzymuje propozycję pracy od uroczej, lecz bezwzględnej kobiety Vesny. Ma zaopiekować się cmentarzem znajdującym się na totalnym odludziu. Wkrótce zaczynają nękać go koszmarne wizje i często odwiedzać zaczyna go tajemnicza starsza kobieta zwana Baba Draga, która kieruje Arnauta ku ciemności. Tylko pewien lokalny ksiądż stara się ochronić mężczyznę przed złowrogimi intencjami mieszkańców serbskiej wsi.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Zdjęcia do filmu powstały latem ubiegłego roku w Serbii. Produkcja ta jest koprodukcją brytyjsko-serbsko-niemiecką. Za muzykę odpowiada wielokrotnie nagradzany kompozytor Mark Ashworth. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana. Produkcja wystawiona zostanie na zbliżających się targach w Cannes.

Źrodło: Bloody Disgusting