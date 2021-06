Wracamy do polowania na skarb - nadchodzi 2. sezon serialu ''Outer Banks'' 0

Pamiętacie młodzieżowy serial przygodowy Outer Banks, który na platformie Netflix zadebiutował w wiosną ubiegłego roku? Właśnie nadchodzi jego kontynuacja. Streamer opublikował pierwszą krótką zapowiedź oraz podał datę premiery produkcji.

fragment plakatu promującego serial ''Outer Banks''

Teaser ukazuje nam hołd jaki przyjaciele składają Johnowi B. i Sarze myśląc, iż dwójka ta nie żyje. Są jednak w błędzie. Dalszy ciąg przedstawia zlepek kilku scen akcji, a wielka kwota dalej jest w grze.

Outer Banks to opowieść o dojrzewaniu grupy bliskich przyjaciół z malowniczych wysp Outer Banks w Karolinie Północnej. Po huraganie wyspy zostają pozbawione prądu na cały sezon wakacyjny. Uruchamia to łańcuch dziwnych zdarzeń, który zmuszają grupę nastolatków do podjęcia ważnych życiowych decyzji, które będą miały swoje konsekwencje w przyszłości. Poszukiwania zaginionego ojca lidera grupy, zakazane romanse, gra o wysoką stawkę i narastający konflikt między przyjaciółmi i ich rywalami spowoduje, iż z pewnością będzie to niezapomniane lato pełne tajemnic i przygód.

Premiera 2. sezonu Outer Banks już 30 lipca 2021 roku.

