Joanna Kulig w serialowym thrillerze ''Pajęczyna'' 0

Player Original zapowiada nowy serial z Joanną Kulig w roli głównej. Produkcja nosi tytuł Pajęczyna i będzie thrillerem, którego akcja rozegra się w dwóch liniach czasowych – w 1978 i 2010 roku, a jego główna bohaterka będzie próbowała rozwiązać tajemnicę śmierci dwójki najbliższych jej kobiet.

na zdjęciu Joanna Kulig, film ''Zimna wojna''

Serial Pajęczyna to historia inspirowana mało znanymi faktami z historii późnego PRL-u, kiedy to w szczycie gierkowskiej prosperity Polska rozwijała własny program atomowy. Dzieciństwo Kornelii Titko (Joanna Kulig), odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym. Matka Kornelii, Teresa Titko (Anna Radwan) była wybitnym fizykiem jądrowym; w gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy, generała-profesora Grzegorza Giedrowicza (Marek Kalita). Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo.

Kim jest tajemniczy mężczyzna i co naprawdę łączy go ze śmiercią dwóch najbliższych Kornelii kobiet? Jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za wtargnięcie na zakazane terytoria? Jaką rolę w tej historii sprzed lat odegrali oficerowie PRL-owskiego kontrwywiadu: kapitan Ewa Wolańska (Michalina Olszańska/Liliana Głąbczyńska) oraz podporucznik Tadeusz Mróz (Mateusz Banasiuk/Mirosław Baka)? Komu zależało na tym, aby Polska nie dołączyła do niewielkiego grona państw, liczących się w atomowym wyścigu?

Za reżyserię serialu odpowiada Łukasz Jaworski, a autorami scenariusza są Dariusz Suska, Wojciech Bockenheim i Jacek Małecki. Zdjęcia do produkcji rozpoczęły się pod koniec maja i realizowane są w Warszawie i okolicach. Serial składać ma się z siedmiu odcinków. Jego premiera w serwisie player.pl jesienią tego roku.

Źrodło: TVN