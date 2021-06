"Stranger Things" - nowi członkowie obsady w 4. sezonie 0

Podczas pierwszego w historii Geeked Week (@NetflixGeeked), wirtualnego wydarzenia dla fanów produkcji gatunkowych w serwisie Netflix, zaprezentowano dziś nowych członków obsady Stranger Things.

fragment plakatu promującego "Stranger Things"

Produkowany obecnie w Atlancie serial Stranger Things powiększył obsadę 4. sezonu o następujące postacie:

Amybeth McNulty zagra Vickie – lubianą i gadatliwą nerdkę z zespołu, która wpada w oko jednemu z naszych ukochanych bohaterów.

Myles Truitt zagra Patricka – gwiazdę koszykówki z Hawkins, który ma przyjaciół, talent i poukładane życie… dopóki szokujące wydarzenia nie sprawią, że wszystko wymknie mu się spod kontroli.

Regina Ting Chen zagra panią Kelly – lubianą doradczynię zawodową, która bardzo troszczy się o swoich uczniów – szczególnie tych, którzy mają największe problemy.

Grace Van Dien jako Chrissy – cheerleaderka z liceum Hawkins i najpopularniejsza dziewczyna w szkole. Jednak pod pozornie idealną powierzchnią kryje się mroczny sekret.

Stranger Things to list miłosny do klasycznych filmów gatunkowych z lat lat 80., które porwały całe pokolenie. Jego akcja rozgrywa się w pozornie zwyczajnym miasteczku Hawkins w amerykańskim stanie Indiana. Po tym, jak pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu, jego przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych i przerażających sił nadprzyrodzonych Pod powierzchnią miasta kryją się niebezpieczne wrota, które łączą nasz świat z potężną i mroczną krainą. Przyjaźnie zostaną wystawione na próbę, a życie bohaterów ulegnie zmianie, ponieważ to, co odkryją, zmieni Hawkins, a być może cały świat, na zawsze.

Źrodło: Netflix