Bracia Farrelly pracują nad kontynuacją komedii ''Kręglogłowi''

Po ponad 20 latach doczekamy się kontynuacji komedii Kręglogłowi. Jak donoszą zagraniczne media, bracia Farrelly – Bobby i Peter już pracują nad sequelem.

na zdjęciu Woody Harrelson, film ''Kręglogłowi''

Nad projektem bracia pracują wraz z wytwórnią Village Roadshow Pictures. Do publicznej wiadomości nie podane zostały niestety żadne większe szczegóły odnośnie powstającej produkcji. Nie wiadomo nic o fabule, ani czasie w jakim rozgrywać będzie się akcja sequela. Obecnie nie ma jeszcze scenariusza, a więc projekt jest w początkowej fazie rozwoju. Bracia Farrelly prawdopodobnie ponownie staną za kamerą, a jeśli by nie to z pewnością będą mieć duży udział w jego powstaniu.

Kręglogłowi to komedia z 1996 roku, w której to główną rolę zagrał Woody Harrelson. Wcielił się on w Roy’a Munsona, który mógł stać się gwiazdą gry w kręgle, gdyby nie udział w przestępstwie i narażenie się mafii, która to kontuzjuje jego rękę na całe życie. Wiele lat później Munson spotyka amisza Ishmaela Boorga, wielki talent w grze w kręgle, dzięki któremu ponownie wraca do gry jako jego nauczyciel.

Co sądzicie o pomyśle nakręcenia sequela? Chcielibyście, aby powróciła oryginalna obsada?

Źrodło: Collider