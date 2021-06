Powstanie film animowany "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" 0

New Line Cinema ponownie zawita do Śródziemia. Studio, które odpowiadało za realizację trylogii "Władca Pierścieni" oraz "Hobbit", zamierza teraz przygotować film animowany "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim".

Partnerem New Line Cinema w produkcji filmu "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" będzie studio Warner Bros. Animation. Historia będzie przedstawiała nam krwawą sagę o Helmowym Jarze, fortecy przedstawionej w filmie Władca Pierścieni: Dwie Wieże oraz człowieku, na którego cześć owe miejsce zostało nazwane: Helmie Hammerhandzie – legendarnym królu Rohanu.

Kenji Kamiyama, który kierował serialem anime Ultraman Netflixa, wyreżyseruje film na podstawie scenariusza Jeffreya Addissa i Willa Matthewsa.

Pomimo tego, że ekipa, która pracuje nad filmem "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" jest nowa, to i tak projekt ma być połączony z sześcioma filmami Petera Jacksona o Śródziemiu opartymi na książkach Tolkiena. Philippa Boyens, która zdobyła Oscara za scenariusz do Władcy Pierścieni: Powrót króla, jest konsultantką. Produkcja będzie czerpała również inspirację estetyczną i narracyjną z trylogii "Władca Pierścieni".

Film nie będzie miał nic wspólnego z serialem aktorskim tworzonym przez Amazona.

Źrodło: Variety