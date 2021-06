Nowe materiały promujące serial ''Chucky'' 0

Już od jakiegoś czasu trwają zdjęcia do serialu 'Chucky'. Co jakiś czas w sieci pojawiają się krótkie materiały filmowe promujące tą produkcję. Tak jest i tym razem. Don Mancini twórca powstającej serii w swoich mediach społecznościowych opublikował dwa krótkie materiały.

film ''Kult laleczki Chucky''

Na pierwszym z nich słyszymy głosy dwójki głównych bohaterów. To Brad Dourif udzielający glosu laleczce Chucky i Jennifer Tilly, która powraca do roli Tiffany Valentine. Drugie wideo to materiał zza kulis. Widzimy króciutki fragment jednej ze scen z Zackary Arthurem, który wciela się w jednego z kolejnych właścicieli morderczej laleczki.

Premiera serialu zaplanowana jest na jesień tego roku. Produkcja powstaje dla stacji Syfy. Nie będzie ona rebootem, ale kontynuacją poprzednich siedmiu filmów należących do oryginalnego cyklu. Ma ukazać nam świeże spojrzenie na serię, a format serialu pozwoli odkryć głębie Chucky’ego.

Stara laleczka Chucky pojawia się na podmiejskiej wyprzedaży. W tym samym czasie miasto pogrąża się w chaosie w związku z serią przerażających morderstw. Na ekranie nie zabraknie również wrogów i sojuszników Chucky’ego znanych z przeszłości. Poznamy także prawdę o pochodzeniu demonicznej lalki.

Źrodło: Twitter