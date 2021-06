Darren Lynn Bousman nakręci horror o rezydencji LaLaurie Mansion 0

Scenarzyści odpowiedzialni za kasową serię Obecność pracują nad nową straszną serią. Jej fabuła skupić ma się wokół niesławnego budynku LaLaurie Mansion znajdującego się w Luizjanie, w stanie Nowy Orlean.

na zdjęciu Dareen Lynn Bousman, film ''Piła III''

Jak donoszą zagraniczne media znaleziono już reżysera, który zajmie się nakręceniem nowego filmu. Za kamerą stanie Darren Lynn Bousman, reżyser czterech filmów z serii Piła oraz filmowiec, który na swoim koncie ma głównie produkcje należącego do gatunku horroru.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jeszcze w tym roku. Już trwają castingi do projektu, a on sam podobno cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony różnych studiów i platform streamingowych. Co ciekawe kilka scen do filmu powstanie w prawdziwych przestrzeniach budynku LaLaurie Mansion.

Dołączenie do tego projektu jest dla mnie spełnieniem marzeń. Odkąd pamiętam miałem obsesję na punkcie zjawisk paranormalnych. Każdy kto choć trochę się nimi interesuje zna legendę o rezydencji LaLaurie Mansion. To święty Graal tego typu środowisk. Niedawno uzyskałem zgodę i mogłem 3 dni spędzić z braćmi Hayes w murach tego domu. Dom Cię pochłania, a jego historia kaleczy. Bracia Hayes stworzyli tak emocjonalną, przerażającą i trzymającą w napięciu narrację, że nie mogę się doczekać, aby przedstawić całemu światu historię tego miejsca. ppowiedział Bousman w swoim oświadczeniu

Budynek LaLaurie Mansion uważany jest za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie. Za jego złą reputację odpowiada jedna z jego właścicielek – Delphine LaLaurie, która więziła w nim, torturowała oraz mordowała swoich czarnych niewolników.

Źrodło: deadline