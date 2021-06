''See'' z pierwszą zapowiedzią 2. sezonu i zielonym światłem na kontynuację 0

Na platformę Apple TV+ zmierza drugi sezon serialu See z Jasonem Momoą w roli głównej. Co ważne włodarze jeszcze przed jego premierą zdecydowali się dać produkcji pozwolenie na produkcję trzeciej serii. Z tego co wiemy to ekipa już pracuje na planie w Toronto w Kanadzie.

grafika promująca 2. sezon serialu ''See''

Poniższa zapowiedź daje nam możliwość ujrzenia po raz pierwszy bohatera, w którego wciela się Dave Bautista. To główny antagonista tej serii – Edo Voss, brat Baba Vossa.

Widzimy go również na poniższym tweecie opublikowanym na oficjalnym profilu aktora.

Haniwa została porwana i grozi swojemu oprawcy, iż jej ojciec po nią przyjdzie. Ten jednak wcale się tego nie obawia i zdradza swoją tożsamość. To wyrzucony z rodziny brat Baba Vossa. Jak zakończy się konfrontacja pomiędzy braćmi? Tego dowiemy się już tego lata.

Premiera 2. sezonu serialu See już 27 sierpnia 2021 roku wyłącznie na Apple TV+.

See to post-apokaliptyczny serial, rozgrywający się w dalekiej przyszłości. Ludzkość została zdziesiątkowana przez zabójczy wirus, a Ci którym udało się przeżyć oślepli. Głównym bohaterem jest Baba Voss, ojciec bliźniaków narodzonych kilkaset lat po apokalipsie, którzy posiadają mityczną zdolność widzenia. Są oni przez to narażeni na niebezpieczeństwo i Voss musi chronić swoją rodzinę przed złą królową, która planuje się ich pozbyć. Uważa ona bowiem, że swoją zdolność zawdzięczają czarom.

Źrodło: Twitter, ComingSoon