Pierwsze informacje o nowej serii osadzonej w świecie znanym z serialu ''Castlevania'' 0

Serial animowany Castlevania doczekał się swojego końca, jednak powrócimy do świata znanego z gier studia Konami. Odbędzie się to za sprawą planowanego spin-offa, który podobnie jak oryginalna produkcja powstanie dla platformy Netflix.

fragment plakatu promującego serial ''Castlevania''

Fabuła nowej serii anime osadzona zostanie w tym samym świecie, jednak poznamy zupełnie nowych bohaterów. Przeniesiemy się do czasów rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku. Głównym bohaterem będzie Richter Belmont i Maria Renard. Richter jest potomkiem bohaterów znanych z serialu Castlevania – Trevora i Syphii.

Informację o powstaniu spin-offa podano podczas Geeked Week.

Produkcja nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu. Showrunnerem został Clive Bradley. Będzie pełnił on także funkcję producenta wykonawczego wraz z Kevinem Kolde. Za animację odpowie Powerhouse Animation, a Sam i Adam Deats powrócą jako reżyserzy.

Serial Castlevania to mroczna, średniowieczna fantazja, która opowiada o walce z legendarnym Draculą. Skazana za herezję Lisa Tepes zostaje spalona na stosie przez biskupa i podległych mu księży. Gdy wieść o tym dociera do jej męża Drakuli, zsyła on na Wallachię hordę demonów mającą wyplenić ludzi z jego ziem. Fala potworów niepowstrzymanie rozlewa się po kraju a jedynym, który może powstrzymać demony jest Trevor Belmont, ostatni z ekskomunikowanego klanu Belmontów.

Źrodło: Twitter, DarkHorizons