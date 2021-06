Temuera Morrison , który w serialu The Book of Boba Fett ponownie wciela się w rolę tytułowego łowcy nagród, w jednym z ostatnich wywiadów zdradził nieco szczegółów odnośnie swojej postaci w nadchodzącym spin-offie serialu The Mandalorian .

Serial wypełnić ma te luki w historii postaci, których zabrakło w dotychczasowych produkcjach. W szczególności nie wiemy co stało się z legendarnym łowcą nagród po filmie Gwiezdne wojny: Część V – Imperium kontratakuje.