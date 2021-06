Anthony Mackie dumny z możliwości zostania Kapitanem Ameryką 0

Anthony Mackie, który w serialu Marvela The Falcon and the Winter Soldier otrzymuje tarczę Steve’a Rogersa i zostaje Kapitanem Ameryką, w jednym z ostatnio udzielonych wywiadów opowiedział o swojej prawdopodobnej przyszłości w Marvel Studios.

na zdjęciu Anthony Mackie, film ''Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów''

Aktor jest bardzo dumny z tego, iż wciela się w postać Kapitana Ameryki, ale wie, że nie będzie mógł grać tej roli w nieskończoność.

Zdecydowanie nie chce być 55-letnim Kapitanem Ameryką, a więc mam około od sześciu do ośmiu lat. To wciąż dużo czasu na zrobienie kilku filmów, a jeśli warunki będą odpowiednie zawsze można jeszcze ten czas wydłużyć. powiedział Mackie

Mackie skomentował także zakończenie The Falcon and the Winter Soldier, gdzie przeprowadził monolog, który to według niego ugruntował go w oczach wszystkich jako Kapitana Amerykę.

Steve Rogers swoją tarczę oddał Samowi Wilsonowi aka Falconowi w jednej z ostatnich scen filmu Avengers: Koniec gry, kiedy to cofnął się w czasie, aby móc zestarzeć się u boku ukochanej kobiety. W serialu Disney’a Falcon miał wątpliwości co do zastąpienia przyjaciela, ale finalnie został nowym Kapitanem Ameryką.

Źrodło: ComingSoon