NBC anuluje serial ''Turbulencje'' 0

Stacja NBC zdecydowała się nie dawać zielonego światła na produkcję czwartego sezonu serialu Turbulencje, a więc produkcja zakończy się wyemitowaną niedawno trzecią serią.

fragment plakatu promującego serial ''Turbulencje''

Decyzja stacji jest dość dużym zaskoczeniem, bowiem produkcja posiada wierne grono fanów. Jest jednym z najlepiej ocenianych produkcji NBC. Powody anulowania serialu nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Turbulencje to dzieło Jeffa Rake'a. NBC kupiło je od Warner Bros. TV z planem na sześć sezonów. Do tej pory wydawało się, iż plan ten z powodzeniem zostanie zrealizowany. Jak widać tak się jednak nie stanie, chyba że jak to bywa w przypadku popularnych produkcji uda się znaleźć dla niej nowy dom.

W USA serial znajduje się na platformie Netflix, gdzie w krótkim czasie po premierze zajął pierwsze miejsce w rankingach oglądalności. Wydawać by się mogło, iż streamer ten jest idealnym nowym domem dla Turbulencji.

Poniżej wpis z Twittera Jeffa Rake’a, w którym to wyraża on ubolewanie podjętą decyzją, która powoduje zamknięcie serialu w samym środku historii. Rake ma nadzieję na znalezienie nowego domu, gdyż według niego fani zasługują na odpowiednie zakończenie tej historii.

O co chodzi w serialu Turbulencje?

Załoga i pasażerowie lotu 828 czują ulgę, kiedy ich samolot ląduje na lotnisku po normalnej, ale pełnej turbulencji podróży. Szybko odkrywają jednak z niedowierzaniem, że w kilka godzin od ich startu świat zestarzał się o pięć lat. W tym czasie ich rodziny, przyjaciele i koledzy byli pewni, że odbywająca międzykontynentalny lot maszyna zaginęła gdzieś na morzu. Po przeżyciu żałoby – w przekonaniu, że ich najbliżsi odeszli – zaczęli układać sobie nowe życie. Oszołomieni pasażerowie lotu uświadamiają sobie, że dostali od opatrzności drugą szansę. Okazuje się też, że za ich zniknięciem może kryć się większa tajemnica. Niektórzy z ocalałych zaczynają rozumieć, że ich przeznaczeniem jest dokonać czegoś znacznie większego, niż im się kiedykolwiek wydawało.

Źrodło: deadline