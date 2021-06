Ostateczna walka z kosmitami w finałowym zwiastunie ''The Tomorrow War''

Sporo filmów zostało opóźnionych w ciągu ostatniego półtora roku. Wśród nich był również The Tomorrow War, który miał trafić do kin zeszłej zimy, doczeka się jednak premiery na platformie Amazon Prime i to już 2 lipca. Prezentujemy bardzo efektowny finałowy zwiastun produkcji.