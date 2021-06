Shemar Moore dołącza do obsady sequela filmu ''SONIC. Szybki jak błyskawica'' 0

Powiększa się obsada sequela niezwykle udanego filmu SONIC: Szybki jak błyskawica. Swój angaż otrzymał właśnie aktor Shemar Moore.

na zdjęciu Shemar Moore, serial ''S.W.A.T.: Jednostka specjalna''

Moore najbardziej znany jest z roli Daniela Harrelsona w serialu S.W.A.T.: Jednostka specjalna czy Dereka Morgana z Zabójczych umysłów. Wystąpił także w komedii Z pamiętnika wściekłej żony czy dramacie Błędy odwracalne.

Informację o angażu podał sam aktor w swoich mediach społecznościowych publikując post opatrzony fotografią z planu, na której widzimy innych członków obsady – Jamesa Marsdena, Tikę Sumpter i Natashę Rothwell. Zdjęciem opatrzył podpisem informującym, iż jest bardzo podekscytowany możliwością udziału w tym projekcie. Nie wiadomo niestety w jaką postać wcieli się aktor.

W kontynuacji oprócz Sonica poznamy tez innych bohaterów znanych z serii gier komputerowych firmy Sega. Potwierdzono, iż pojawi się Miles 'Tails' Power i Knuckles the Echidna. Film reżyseruje Jeff Fowler.

Premiera filmu SONIC. Szybki jak błyskawica 2 zaplanowana jest na 8 kwietnia 2022 roku.

SONIC. Szybki jak błyskawica to aktorska komedia przygodowa, której akcja skupia się na pewnym siebie, nieco bezczelnym niebieskim jeżu. Na ekranie widzimy przygody Sonika na Ziemi, który właśnie zaczyna wieść życie u boku swego nowo poznanego przyjaciela – człowieka – Toma Wachowskiego. Sonic i Tom łączą siły, by powstrzymać działania dr. Robotnika, który pragnie schwytać jeża i użyć jego niezwykłych mocy, by przejąć kontrolę nad światem.

Źrodło: ComingSoon