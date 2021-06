Jennifer Lopez gwiazdą nowego filmu Netflixa ''Atlas'' 0

Jennifer Lopez na mocy niedawno podpisanej umowy z platformą Netflix wyprodukuje thriller science fiction 'Atlas', w którym to odegra również główną rolę. Projekt ten jest trzecim już z kolei wywodzącym się z rozpoczętej współpracy ze streamerem.

na zdjęciu Jennifer Lopez, film ''Jak urodzić i nie zwariować''

W filmie Atlas ludzkość stanie na granicy zagłady. W mrocznej i ponurej przyszłości, w której to ludzkość walczy z sztuczną inteligencją, żołnierz Al decyduje, iż jedynym skutecznym sposobem na koniec wojen jest eliminacja ludzkości. Na takie podejście do sprawy nie godzi się kobieta imieniem Atlas, w tej roli właśnie Jennifer Lopez, która sprzymierza się z inną sztuczną inteligencją. Ma nadzieję na przechytrzenie wroga i ocalenie świata.

Za reżyserię filmu odpowie Brad Peyton, który na swoim koncie ma kinowe widowisko Rampage: Dzika furia czy San Andreas. Scenariusz Atlasa napisze Aron Eli Coleite na podstawie oryginalnego pomysłu Leo Sardariana. Castingi do produkcji dopiero się rozpoczną. Nie wiadomo kiedy możemy spodziewać się premiery filmu.

Atlas to trzeci projekt Lopez w ramach jej umowy z Netflixem. Dwa pierwsze to film The Mother i adaptacja powieści Isabelli Maldonado The Cipher. W obu produkcjach aktorka i piosenkarka również pojawi się na ekranie.

Źrodło: variety