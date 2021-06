Gwiazdy Marvela w reklamie promującej samochody 0

Gwiazdy Marvel Cinematic Universe pojawiły się w nieoczekiwanym miejscu. Mianowicie w kilku nowych reklamach Hyundaia. Anthony Mackie, Elizabeth Olsen oraz Tom Hiddleston wystąpili w nowych klipach producenta samochodów.

kadr z reklamy samochodu Hyundai

Występ tych konkretnych postaci pokazuje jakim zainteresowaniem cieszą się seriale w których możemy oglądać te postacie, a mianowicie The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision oraz Loki. Jest to kolejny dowód, że Marvel zaczął dominować zarówno na małym, jak i dużym ekranie.

Doajmy, że WandaVision był pierwszym serialem, który zadebiutował w Disney+ na początku tego roku. Rozpoczął fazę 4 MCU, niestety, ostatnio Elizabeth Olsen potwierdziła, że ​​była to seria limitowana i nie dostanie drugiego sezonu. Jeśli chodzi o Anthony’ego Mackie, jest on gotowy do powrotu w Captain America 4, o którym mówi się, że jest obecnie opracowywany w Marvel Studios. Status drugiego sezonu The Falcon and the Winter Soldier pozostaje pod znakiem zapytania. Chociaż, jeśli wydarzy się kolejny sezon, prawdopodobnie minie trochę czasu, ponieważ plany Marvela są przepełnione. Natomiast Loki niedawno miał swoją premierę na Disney+.

Źrodło: movieweb.com