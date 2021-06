''A Classic Horror Story'' - zwiastun włoskiego dreszczowca od Netflixa 0

Netflix prezentuje zapowiedź włoskiego filmu grozy 'A Classic Horror Story'. Jego premiera już 14 lipca 2021 roku.

na zdjęciu Matilda Anna Ingrid Lutz, film ''Zemsta''

Produkcja opowie historię pięciorga znajomych, którzy odbywają podróż samochodem kempingowym. W trakcie jazdy nocą usiłują uniknąć zderzenia z pozostawionymi na drodze zwłokami zwierzęcia. Wpadają w poślizg i na ich drodze staje drzewo. Bohaterowie tracą przytomność. Po ocknięciu się zauważają, iż znajdują się w zupełnie obcym miejscu. Droga po której jechali zniknęła, a przed nimi roztacza się jedynie gęsty las, w którym to na środku polany znajduje się drewniany domek. Jego mieszkańcy nie są jednak przyjaźnie nastawieni do nowo przybyłych. Miejsce to jest bowiem siedzibą pewnego przerażającego kultu.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Jak Wam się podoba?

Za reżyserię filmu odpowiadają Roberto De Feo mający na swoim koncie horror Gniazdo zła i Paolo Strippoli, debiutujący w pełnometrażowej formie. Są oni także współautorami scenariusza wraz z Lucio Besana. Obsada A Classic Horror Story prezentuje się następująco: Matilda Anna Ingrid Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Will Merrick, Yuliia Sobol, Alida Baldari Calabria, Cristina Donadio, Francesca Cavallin i Justin Korovkin.

Źrodło: Netflix