Showtime realizuje dokument o UFO - producentem J.J. Abrams 0

Dla Showtime powstaje czteroczęściowy dokument o fascynacji ludzkości niezidentyfikowanymi obiektami latajacymi, w skrócie z angielskiego zwanymi UFO. Temat ten ponownie zelektryzował świat, po tym jak rząd USA przyznał, iż poważnie traktuje zjawisko ich istnienia.

fragment plakatu promującego serial dokumentalny ''UFO''

Projekt nosi tytuł UFO. Jego premiera odbędzie się już tego lata, a dokładnie 8 sierpnia. Produkcja przyjrzy się jak wielki wpływ może mieć amerykański rząd, lukratywne prywatne firmy i wojsko na to, aby chronić prawdę o istnieniu pozaziemskich obiektów latających w celu realizacji własnych tajnych celów.

Świat ponownie zainteresował się UFO po artykule opublikowanym w New York Timesie z 2017 roku, w którym to podkreślono iż Pentagon przyznał się do poważnego traktowania istnienia UFO. Zmienili oni zdanie po tym, jak ujrzeli filmowy materiał, na którym piloci marynarki wojennej są świadkami pojawienia się na niebie niezidentyfikowanych obiektów latających.

Za reżyserię dokumentu odpowiadają Mark Monroe i Paul Crowder. UFO wyprodukują firma Bad Robot i Zipper Bros Films.

