Elijah Wood w reboocie ''Toksycznego mściciela'' 0

Ciągle powiększa się obsada nadchodzącego rebootu filmu Toksyczny mściciel. Do obsady dołączyli właśnie Julia Davis i Elijah Wood.

na zdjęciu Elijah Wood, film ''Władca Pierścieni: Dwie wieże''

Davis to brytyjska aktorka znana m.in. z filmu Nić widmo czy komedii Cztery lwy. Elijah Wooda za to większość z Was z pewnością kojarzy z trylogii Władca Pierścieni, w której to wcielił się w Frodo Bagginsa, powiernika pierścienia. Od tego czasu wystąpił w wielu dobrych filmach. Na swoim koncie ma m.in. występ w filmie akcji Łowca czarownic, kryminale Maniac czy historycznym dramacie Bobby.

Dwójka ta dołączyła do już znakomitej obsady, do której należą Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige i Kevin Bacon. Za reżyserię i scenariusz rebootu odpowiada Macon Blair.

Projekt powstaje dla studia Legendary. Reboot ma być produkcją w stylu Deadpoola, przesiąkniętą humorem i poważającą gatunek superbohaterów. Nie zabraknie również proekologicznych przesłanek. Tytułowy bohater zostanie wepchnięty do kadzi z chemikaliami i po transformacji zmienia się z społecznego wyrzutka w bohatera. Będzie walczył z korupcją, chciwością, a w międzyczasie przyjdzie mu uratować swojego syna, przyjaciół oraz lokalną społeczność.

Źrodło: deadline