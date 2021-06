Zapraszamy na polskie wesele w zwiastunie komedii "Teściowie" 0

Dystrybutor ujawnił pierwszy zwiastun komedii Teściowie, opowieści o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy – to nie jest kolejna komedia romantyczna. W obsadzie gwiazdy naszego kina Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Izabela Kuna i Adam Woronowicz. Premiera 10 września 2021.

zdjęcie promujące film "Teściowie"

Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką! Dwie rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego (Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński) i panny młodej (Izabela Kuna i Adam Woronowicz) początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Polewać wódkę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba… A tymczasem, wesele rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary.

Film nakręcony został na podstawie sztuki Wstyd autorstwa Marka Modzelewskiego, która jest wystawiana w Warszawskim Teatrze Współczesnym. Za reżyserię odpowiada Jakub Michalczuk, dla którego będzie to debiut w tej roli.

Źrodło: Next-film