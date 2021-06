Zwiastun 3. sezonu "Titans" przedstawia Red Hooda i prawdopodobnie nowego Jokera 0

Fani serialu Titans z pewnością niecierpliwie czekają na 3. sezon, HBO Max ujawnił pierwszą zapowiedź, jednak w tym którym teaserze niestety nie ujawniono za wiele.

fragment plakatu "Titans"

Jak do tej pory ujawniono, że złoczyńcy Strach na Wróble i Red Hood będą tym razem sprawiać kłopoty naszym bohaterom. Zwiastun zaczyna się od intrygujących obrazów, akcja rozgrywa się w opuszczonym wesołym miasteczku, gdzie funkcjonariusz policji w Gotham zostaje powieszony z wielkim uśmiechem na twarzy. Następnie słyszymy rechot w stylu Jokera, poza tym otrzymaliśmy dużą partię zebranych ujęć, pokazujących więcej tego, co ma nadejść. Dostrzegamy Currana Waltersa jako Red Hooda i coś, co wydaje się być naszym nowym Strachem na Wróble. Wszystko wygląda na wyjątkowo mroczne i dość ponure.

W serialu występują Brenton Thwaites jako Dick Grayson/Nightwing, Anna Diop jako Kory Anders/Starfire, Teagan Croft jako Rachel Roth/Raven, Ryan Potter jako Gar Logan/Beast Boy, Conor Leslie jako Donna Troy/Wonder Girl, Curran Walters jako Jason Todd /Red Hood, Joshua Orpin jako Conner Kent/Superboy, Alan Ritchson jako Hank Hall/Hawk, Minka Kelly jako Dawn Granger/Dove i Damaris Lewis jako Blackfire. Savannah Welch zadebiutuje jako Barbara Gordon, a Vincent Kartheiser pojawia się jako dr Jonathan Crane, znany również jako Strach na Wróble. Jay Lycurgo, dodatkowo dołącza do zespołu w tym sezonie jako Tim Drake.

Za powstanie serialu odpowaidają Akiva Goldsman, Geoff Johns i Greg Berlanti. Johns, Berlanti, Greg Walker i Sarah Schechter pełnią funkcję producentów wykonawczych. Titans powrócą z pierwszymi trzema odcinkami 12 sierpniana HBO Max.

Źrodło: HBO Max