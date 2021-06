Telewizja Puls we współpracy z studiem ATMGrupa pracuje nad nowym kryminalno-obyczajowym serialem 'Dzielnica strachu'. Produkcja ta jest pierwszą jaka produkowana jest bezpośrednio dla kanału PULS 2.

Właśnie rozpoczęły się zdjęcia do serialu, którego głównymi bohaterami będą dzielnicowi i tzw. 'trudna' dzielnica. Zaplanowano 40 odcinków. Każdy z nich opowie inną mocną i emocjonującą historię kryminalną, która rozegra się na fikcyjnym Gorczaku – czyli niebezpiecznej dzielnicy, jaką można znaleźć w każdym mieście.

Śledztwa prowadzą dwie pary: dzielnicowy Andrzej (Andrzej Młynarczyk) i śledcza Agata (Agata Załęcka) oraz dzielnicowa Karolina (Maja Wachowska) i śledczy Rafał (Maciej Kosmala). W serialu występują również Grażyna Strachota i Filip Gurłacz – w rolach „La Mammy” i jej syna „Hrabiego”, którzy nieformalnie rządzą niesławnym Gorczakiem.