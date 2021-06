Nowe nazwiska w obsadzie współczesnej części serialu ''Receptura'' 0

Z końcem maja zakończono prace na planie części historycznej serialu Receptura i od czerwca ekipa weszła na plan, gdzie akcja rozgrywa się w czasach nam współczesnych. Poznaliśmy obsadę tej części, w skład której wchodzą m.in Joanna Brodzik, Zofia Wichłacz czy Przemysław Sadowski.

na zdjęciu Joanna Brodzik i Zofia Wichłacz, serial ''Receptura''

W roli głównej bohaterki Zosi zobaczymy Zofię Wichłacz. Na ekranie towarzyszyć jej będą m.in. Jędrzej Hycnar, Joanna Brodzik, Cezary Żak, Joanna Jarmołowicz, Piotr Janusz, Alicja Dąbrowska, Przemysław Sadowski, Monika Kwiatkowska, Edward Linde-Lubaszenko oraz gościnnie Emilia Krakowska.

Receptura to serial obyczajowy z tajemnicą w tle, którego akcja rozgrywa się równolegle w dwóch płaszczyznach czasowych – w 1936 i 2021 roku. We współczesnej części Receptury widzowie będą śledzić losy studentki architektury Zosi. Dziewczyna wpada na trop rodzinnej tajemnicy, odnajdując dziennik swojej prababki Marii Kielicz (Agnieszka Więdłocha), asystentki Jana Wedla (Jacek Koman). Wraz z kolejnymi stronami wspomnień Marii, Zosia poznaje kulisy życia kobiety, która okazuje się dla niej inspiracją do zawalczenia o siebie i udowodnia, że miłosne dylematy są ponadczasowe!

Niestety, rodzinna pamiątka ściąga na Zosię także niebezpieczeństwo, wciągając ją w grę, w której nie wiadomo: kto przyjaciel, a kto wróg! Stawka jest wysoka – przepis na słodycz, który chcą zdobyć wszyscy! Czy poznając przeszłość, możemy zmienić przyszłość?

Serial reżyseruje Tomasz Szafrański, za zdjęcia odpowiada Rafał Paradowski. Autorami scenariusza są: Artur Kowalewski, Dorota Jankojć-Poddębniak oraz Bartosz Staszczyszczyn. Serial powstał na podstawie pomysłu Artura Kowalewskiego – producenta kreatywnego / showrunnera związanego od 10 lat z ATM Grupa.

Premiera 6-odcinkowej Receptury już we wrześniu w TVN i na Playerze.

Źrodło: atmgrupa