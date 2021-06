''Książęta'' - zwiastun nowego szwedzkiego serialu Netflixa 0

Netflix przedstawia zapowiedź nowego szwedzkiego serialu 'Książęta'. Produkcja ta ukaże nam młodego księcia, który ma jeden wielki dylemat.

fragment plakatu promującego serial ''Książęta''

Główny bohater to książę Wilhelm, który przyzwyczaja się do życia w swojej prestiżowej szkole z internatem. Trafia do niej, aby poznać normalne życie i nabrać ogłady, bowiem jego dotychczasowe decyzje przynoszą niepożądane skutki dla królewskiej rodziny i szwedzkiego narodu. Z czasem przyzwyczaja się do nowego życia, podoba mu się wolność wyboru i prawo do prawdziwej miłości. Kiedy jednak w wyniku niespodziewanych zdarzeń staje się kolejną osobą do objęcia tronu, książę Wilhelm będzie musiał zdecydować czy wybrać miłość, czy jednak tradycję i odpowiedzialność jaka na nim ciąży.

W obsadzie serialu znajdują się Edvin Ryding, Omar Rudberg, Malte Gardinger, Frida Argento, Nikita Uggla i Pernilla August.

Jak podoba się Wam poniższa zapowiedź? Myślicie, że produkcja ma szansę na sukces?

Premiera serialu Książęta już 1 lipca 2021 roku na platformie Netflix.

Źrodło: Netflix