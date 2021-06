Spośród wszystkich ogłoszonych ostatnio restartów, prawdopodobnie jednym z najbardziej zaskakujących dodatków do listy jest film z gatunku Blaxploitation z lat 70., Blacula . Jest to kultowy horror z 1972 roku, gdzie tytułowej roli wystąpił William Marshall .

Variety donosi, że będąc wznowieniem dawno martwej serii, film faktycznie posłuży jako nowy rozdział w historii, która rozpoczęła się w Blaculi i była kontynuowana w sequelu Scream Blacula Scream, który ukazał się w następnym roku.

Reboot zostanie wyreżyserowany przez Deona Taylora (Policja i rasizm), który będzie również współtworzył scenariusz z Micah Ranum. W oświadczeniu Taylor omówił, dlaczego uważa, że ​​nadszedł właściwy czas, aby ponownie uruchomić franczyzę dla nowej publiczności.