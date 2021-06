Will Ferrell i Paul Rudd w zwiastunie serialu "The Shrink Next Door" 0

Apple TV+ udostępniło pierwszy zwiastun intrygującego serialu zatytułowanego The Shrink Next Door. Seria została zainspirowana prawdziwą historią Marty’ego i terapeuty, który zmienił jego życie… a potem je przejął. W rolach głównych gwiazdy kina Will Ferrell i Paul Rudd.

na zdjęciu Will Ferrell i Paul Rudd w serialu "The Shrink Next Door"

Serial szczegółowo opisuje dziwaczną relację między psychiatrą gwiazd, doktorem Isaac’iem "Ike" Herschkopfem (Paul Rudd) i jego długoletnim pacjentem Martinem "Marty" Markowitzem (Will Ferrell). W trakcie ich związku aż nazbyt czarujący Ike powoli włącza się w życie Marty’ego, nawet przeprowadza się do jegow Hamptons i przekonuje go by mianował go prezesem rodzinnego biznesu. Seria bada, w jaki sposób pozornie normalna dynamika lekarz-pacjent przekształca się w związek oparty na wyzysku, pełen manipulacji, przejmowania władzy i dysfunkcji w najlepszym wydaniu.

W produkcji występują również Kathryn Hahn jako Phyllis, młodsza siostra Marty’ego i Casey Wilson jako Bonnie, żona doktora Herschkopfa, a także Gable Swanlund, Sarayu Blue i Kesia Brooke. Za scenariusz odpowiadają Georgia Pritchett, Adam Countee, Ethan Kuperberg, Stuart Zicherman, Catherine Shepherd oraz Sas Goldberg.

Premiera 12 listopada 2021 roku.

Źrodło: Apple TV+