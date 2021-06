Pixar powróci do kin w 2022 roku animacją "Turning Red" 0

Minął grubo ponad rok, odkąd film Pixara pojawił się w kinach. Ale to może się zmienić. Turning Red, ogłoszony przez Disneya w zeszłym roku, ma być kolejnym filmem legendarnego studia animacji po Luce, która zadebiutuje w ten weekend. Produkcja ma trafić do kin, a nie jak zakładano bezpośrednio do transmisji strumieniowej na Disney+.

grafika promocyjna animacji "Turning Red"

Według nowego raportu Turning Red będzie miał normalną premierę w kinach w 2022 roku. Informator, który podobno zaznajomiony jest z sytuacją, powiedział: Mamy nadzieję, że wrócimy do normalności dzięki Turning Red. Chociaż Disney jeszcze oficjalnie nie ogłosił tego, jest to ruch, który miałby sens. Pixar jest jedną z najbardziej niezawodnych marek studia od dziesięcioleci, a box office odradza się.

Pandemia zmiażdżyła biznes filmowy ze wszystkich stron. Szczególnie mocno ucierpiały kina, które były zamykane na wiele miesięcy. Nawet kiedy otworzyły się z powrotem, powrót do zdrowia był powolny. Ale filmy takie jak Godzilla vs. Kong i Ciche miejsce 2 pokazały, że wszystko wraca do normy. Przyznane, VOD premium, wydania hybrydowe i krótsze okna kinowe będą teraz częścią równania.

Naprzód był ostatnim filmem Pixara, który pojawił się w kinach, ale jego emisja została przerwana. Teatry zostały zmuszone do zamknięcia wkrótce po jego wydaniu. Disney następnie wypuścił go na Disney+ jako coś ekstra dla subskrybentów. Następnie zdobywca Oscara, czyli Co w duszy gra trafił na Disney+ i był bezpłatny dla subskrybentów, podobnie jak nadchodzący Luca, podczas gdy filmy takie jak Cruella i Mulan zostały wydane przez Disney+ Premier Access, co oznacza, że ​​abonenci musieli zapłacić dodatkowe 30 dolarów, aby je zobaczyć.

Jeśli chodzi o Turning Red, szczegóły są obecnie nieco skąpe. Zostało to ogłoszone podczas ogromnej prezentacji z okazji Dnia Inwestora Disneya w zeszłym roku. Za starami stoi zdobywca Oscara, reżyser Domee Shi, który stoi za sukcesem krótkometrażówki Bao. Film koncentruje się na Mei, która doświadcza niezręczności bycia nastolatką, niby nic dziwnego, ale jak jest zbyt podekscytowana, zmienia się w wielką czerwoną pandę.

Turning Red ma wejść do kin 11 marca 2022 roku.

Źrodło: movieweb.com