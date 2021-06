Wyciekły pierwsze fragmenty filmu "Jurassic World: Dominion" 0

Trwają pracę nad montażem i produkcją Jurassic World: Dominion. Przed kinowym seansem Szybkich i wściekłych 9 pokazano 5 minutową zapowiedź filmu. Do sieci wyciekł fragment tego klipu.

grafika promująca film "Jurassic World: Dominion"

Według oglądających zapowiedź którą widzieli można podzielić na dwie części, w pierwszej jest sporo elementów nawiązujących do filmu dokumentalnego o życiu dinozaurów, w drugiej już widzimy ostrą akcję. Dodajmy, że oficjalna premiera klipu odbędzie się 25 czerwca.

Przypomnijmy, że Jurassic World: Dominion była jedną z pierwszych wielkich studyjnych produkcji, która wznowiła zdjęcia po wiosennym lockdownie. Universal bardzo szybko zareagował na nowe warunki i przygotował wszystko tak, aby zarówno ekipa, jak i aktorzy czuli się maksymalnie bezpiecznie. Najtrudniejszym rozwiązaniem dla wszystkich była izolacja. Osoby związane z projektem na czas zdjęć ulokowane były w wynajętym na wyłączność hotelu, gdzie spędzili łącznie 4 miesiące.

Szczegóły fabuły pozostają w tajemnicy w sequelu. Jednak ponownie połączy oryginalne trio znane z Jurassic Park Sama Neilla (Alan Grant), Laury Dern (Ellie Sattler) i Jeffa Goldbluma (Ian Malcolm). Wszyscy oni również będą odgrywać znaczące role w filmie, nie będą to epizody. Powracają także Chris Pratt (Owen Grady) i Bryce Dallas Howard (Claire Dearing). Neill ze swojej strony powiedział, że to będzie duża produkcja, posuwając się nawet do stwierdzenia, że ​​nakręcili "sześciogodzinny film".

Jurassic World: Dominion ma trafić do kin 10 czerwca 2022 roku.

Źrodło: movieweb.com