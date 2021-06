Robert Więckiewicz gwiazdą nowego serialu Player Oryginal "Behawiorysta" 0

Nowy serial Behawiorysta, z Robertem Więckiewiczem w roli głównej, to trzymająca w napięciu produkcja, która zadebiutuje w Playerze już za kilka miesięcy!

na zdjęciu Robert Więckiewicz w grafice promującej serial "Behawiorysta"

Gerard Edling to stateczny wykładowca, ekspert w dziedzinie kinezyki – nauki zajmującej się badaniem mowy ciała oraz były prokurator z ogromnym doświadczeniem, Horst Zeiger – nieśmiały, młody mężczyzna, outsider, maniak komputerowy i… totalnie nieprzewidywalny morderca. Gdy jeden z nich zamierza popełnić zbrodnię, drugi, znany z tego, że potrafi rozszyfrować każdego przestępcę i rozwiązać każdą sprawę, próbuje temu zapobiec. Niestety skutkiem ich pojedynku jest makabryczne widowisko, transmitowane online do tysięcy widzów… Czy w momencie, gdy granica między tym co realne, a wirtualne zacznie się zacierać, tytułowy behawiorysta będzie nadal w stanie „czytać” swego przeciwnika?

Gerard Edling (Robert Więckiewicz) to persona non grata w opolskich organach ścigania. Jednak, ze względu na umiejętność bezbłędnej interpretacji mowy ciała, zostaje nieoficjalnie poproszony o pomoc w schwytaniu niebezpiecznego szaleńca. Mężczyzna wziął za zakładników dzieci i wychowawców jednej z miejskich szkół, nie żądając przy tym nic w zamian. Pod ogromną presją czasu, Edling stara się odkryć motywację porywacza i go przechytrzyć. Niestety, okazuje się, że trafił na równego sobie przeciwnika. Przestępca wydaje się doskonale znać sztuczki Gerarda, potrafi przewidzieć każdy jego ruch. Dodatkowo wykorzystując potęgę Internetu, zaczyna realizować swój misterny plan…

Behawiorysta to gęsty w znaczenia pojedynek między niepokornym prokuratorem Gerardem Edlingiem, a brutalnym mordercą, który upublicznia swoje zbrodnie w sieci. To opowieść-ostrzeżenie, o czasach, w których przemoc staje się spektaklem, a Internet narzędziem do sterowania opinią publiczną. Temat ten jest dziś tak aktualny, że nie powinien nikogo przed ekranem pozostawić obojętnym.

Obok Roberta Więckiewicza w serialu pojawią się także Krystian Pesta, Katarzyna Dąbrowska, Anna Mrozowska, Magdalena Czerwińska, Mirosław Haniszewski, Rafał Zawierucha, Maria Sobocińska, Anna Próchniak i Ewa Kolasińska.

Od strony reżyserskiej nad serialem czuwa Łukasz Palkowski. Kierownikiem produkcji jest Agnieszka Knysak-Sandecka. Zdjęcia realizuje Marian Prokop. Zdjęcia powstają w Warszawie i okolicach, Opolu oraz Małopolsce. Premiera, składającego się z 8 odcinków, serialu Behawiorysta już za kilka miesięcy w Playerze.

Źrodło: TVN