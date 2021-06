HBO zaadaptuje powieść "Cham z kulą w głowie" Ziemowita Szczerka 0

Ziemowit Szczerek poinformował na Facebooku, że HBO Europe zakupiło opcję do adaptacji Cham z kulą w głowie – epickiej powieści utrzymanej w klimacie kryminału noir.

fragment okładki książki "Cham z kulą w głowie"

Powieść Cham z kulą w głowie zadebiutowała w 2020 roku nakładem wydawnictwa Znak. Na ten moment nie znamy niestety żadnych szczegółów, ponieważ autor nie może nic ujawnić, dlatego nie wiemy nawet, czy ma to być film czy serial.

Opis powieści:

Posłuchaj, drugiej wojny światowej nie było. Warszawa nigdy nie została zniszczona, dzisiaj pod łukami triumfalnymi spacerują Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Warszawa – Buenos Aires Słowiańszczyzny – swego tanga nikomu nie szczędzi. Ale teraz, teraz to miasto, które nie przegrało, spływa krwią. Ulica szepcze o Kubie Hieroglifie i spisku tajnych stowarzyszeń. Kolejne trupy bez głów walają się po ulicach, a świat pogrąża się w chaosie. Kary, słuchaj, to sprawa dla ciebie. Ten ktoś zabija równie dobrze jak ty. I chce z tobą wyrównać rachunki. Kary, ty jesteś bękart, zdrajca i dezerter. Ale jesteś też detektyw, więc rusz tyłek i zajmij się tym. Przestań chlać i wstawaj. Trupy nie będą czekać. Zbrodnia, namiętność i wojna na wszystkich szczeblach. Kryminał i epicka powieść w jednym. A w tle ulubiony temat pisarza – wielka historia.

Dodajmy, że Ziemowit Szczerek to pisarz, dziennikarz, autor wielu nagradzanych powieści i reportaży. Laureat Paszportu Polityki, nominowany do Nagrody MediaTory i Nagrody im. Beaty Pawlak oraz dwukrotnie do Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus.

