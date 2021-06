Robert Pattinson i Colin Farrell powracają na plan ''Batmana'' 0

Zdjęcia do najnowszego filmu o Mrocznym Rycerzu Gotham w reżyserii Matta Reevesa zakończyły się już jakiś czas temu. Na etapie postprodukcji okazało się jednak, iż potrzebne są dokrętki. Prace na planie w Glasgow w Szkocji już się rozpoczęły.

na zdjęciu Robert Pattinson, film ''Batman''

Jak na razie dokrętki realizowane są bez dwójki głównych aktorów – Roberta Pattinsona i Colina Farrella. Dotrą oni do Szkocji dopiero w przyszłym miesiącu. Powtórzone muszą być gównie sceny kaskaderskie. Kręcone będą one na cmentarzu Necropolis i w miastach Merchant City i York. Prace na planie potrwać mają do końca lipca.

Robert Pattinson wciela się w tytułową postać, a Farrell odgrywa jego głównego wroga – Pingwina. W obsadzie znajdują się także Zoe Kravitz jako Kobieta-Kot, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Paul Dano jako Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred Pennyworth, John Turturro jako Carmine Falcone, Jayme Lawson oraz Angela Yeoh.

Fabuła filmu ukarze nam młode lata tytułowego bohatera, jednak nie otrzymamy szczegółowego wyjaśnienia jego pochodzenia. Batman będzie już strażnikiem miasta Gotham, ale dopiero zaczyna budować swoją legendę.

Premiera filmu Batman zaplanowana jest na 4 marca 2022 roku.

Źrodło: Daily Record