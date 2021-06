Nowe materiały promujące film ''Snake Eyes. Geneza G.I. Joe'' - dziś zwiastun! 0

Dziś w sieci pojawić ma się oczekiwany pełny zwiastun filmu Snake Eyes. Geneza G.I. Joe, którego akcja osadzona jest w popularnym uniwersum. Aby umilić Wam czas oczekiwania mamy dla Was nowy plakat oraz krótkie materiały promujące każdą z głównych postaci tejże produkcji.

fragment plakatu promującego film ''Snake Eyes. Geneza G.I. Joe''

Zapoznajcie się poniżej z Snake Eyes’em, w tej roli Henry Golding, który na plakacie przywdziewa już swój charakterystyczny hełm, ale na materiale promocyjnym widzimy jego twarz.

Kolejne promocyjne widea przedstawiają postaci Storm Shadow (Andrew Koji), Baroness (Úrsula Corberó), Hard Master (Iko Uwais) i Blind Mastera (Peter Mensah) w akcji.

Snake Eyes. Geneza G.I. Joe ukaże nam losy tytułowego samotnika, który został przyjęty do starożytnego japońskiego klanu zwanego Arashikage po uratowaniu życia ich spadkobiercy. Po przybyciu do Japonii, Arashikage uczą Snake Eyesa zwyczajów wojownika ninja, zapewniając jednocześnie coś, za czym tęsknił: dom. W momencie, w którym ujawnią się sekrety z jego przeszłości, honor i lojalność Snake Eyesa zostaną poddane próbie – nawet jeśli oznacza to utratę zaufania najbliższych mu osób.

Za reżyserię filmu odpowiada Robert Schwentke, który pracował na scenariuszu autorstwa Evana Spiliotopoulosa.

Premiera Snake Eyes. Geneza G.I. Joe już 23 lipca 2021 roku.

Źrodło: ComicBookMovie, Twitter