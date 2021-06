Odessa A'zion z główną rolą w reboocie ''Hellraisera'' 0

Jak wiadomo trwają prace nad rebootem kultowej serii grozy Hellraiser. Obecnie przeprowadzane są castingi mające na celu wyłonić najlepszą obsadę produkcji. Jak donoszą zagraniczne media główną rolę w filmie otrzymała aktorka Odessa A'zion.

na zdjęciu Odessa A'zion i Nina Dobrev, serial ''Fam''

A’zion to młoda aktorka, którą w ostatnim czasie mogliśmy podziwiać w serialu Fam oraz dramacie Netflixa Grand Army. Wystąpiła także w horrorze Let's Scare Julie i tegorocznej komedii Mark, Mary & Some Other People. Nie ujawniono niestety w jaką bohaterkę wcieli się w filmie Hellraiser.

Fabuła produkcji również trzymana jest w tajemnicy. Wiadomo, iż wyreżyseruje ją David Bruckner znany z intrygującego horroru Rytuał z 2017 roku. Pracować będzie on na scenariuszu autorstwa Bena Collinsa i Luke'a Piotrowskiego. Projekt pierwotnie powstający dla Spyglass Media został przejęty przez platformę Hulu.

Przypomnijmy, że Hellraiser opowiada historię Julii i Larry’ego, małżeństwa które wprowadziło się właśnie do starego, tajemniczego domu. Budynek okazuje się być kryjówką Franka – brata Larrego, który stracił swoje ciało w piekle porwany przez demony – Cenobitów. Dzięki krwi swojego brata Frank, który uciekł z piekielnych czeluści odkrywa sposób na całkowity powrót do ziemskiego wymiaru. Zmusza Julię, która była jego kochanką do sprowadzania kolejnych ludzkich ofiar, dzięki którym odzyska on swoje ciało. Jednakże Cenobici nie dadzą się łatwo oszukać.

