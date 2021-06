Jake Gyllenhaal kandydatem do zagrania głównej roli w ''Miasteczku Salem'' 0

Trwają prace nad nową adaptacją powieści Stephena Kinga Miasteczko Salem. Jak donoszą zagraniczne media angaż w filmie zaproponowano aktorowi Jake'owi Gyllenhallowi. Miałby on wcielić się w Bena Mearsa.

na zdjęciu Jake Gyllenhall, film ''Tajemnica Brokeback Mountain''

Wcześniej w bohatera tego wcielił się David Soul w filmie z 1979 roku i Rob Lowe w miniserialu z 2004 roku.

Projekt studio New Line Cinema ogłosiło już w 2019 roku. Zaangażowani w niego są James Wan jako producent oraz Gary Dauberman, który ma napisać scenariusz do filmu i stanąć za kamerą. Do roli Strakera przymierzany jest Christopher Waltz.

Miasteczko Salem, klasyczny horror Stephena Kinga, ukazało się po raz pierwszy w roku 1975. Demoniczna opowieść natychmiast przeraziła i oczarowała czytelników i stała się światowym bestsellerem. Doczekała się jak do tej pory też dwóch ekranizacji. Akcja książki toczy się w prowincjonalnym amerykańskim miasteczku. Nagle zaczynają dziać się rzeczy niepojęte i przerażające. Znikają bądź umierają w dziwnych okolicznościach dzieci i dorośli, jedna śmierć pociąga za sobą drugą. Czyżby Salem było nawiedzone przez złe moce? Kilku śmiałków, którym przewodzi mały chłopiec, wydaje im pełną determinacji walkę.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jesienią. Produkcja nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, ale prawdopodobnie nie zadebiutuje wcześniej niż pod koniec 2022 roku.

Jake’a Gyllenhalla w ostatnim czasie podziwiać mogliśmy w filmie Spider-Man: Daleko od domu, thrillerze science fiction Life, dramacie Everest czy romansie Tajemnica Brokeback Mountain. Za rolę w ostatniej wymienionej produkcji otrzymał on nominację do Oscara.

Źrodło: movieweb.com