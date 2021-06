Efektowny zwiastun "Snake Eyes. Geneza G.I. Joe" 0

Dystrybutor ujawnił zwiastun nadchodzącego filmu Snake Eyes. Geneza G.I. Joe. Gwiazda Bajecznie bogatych Azjatów, Henry Golding, założy kultowy hełm jako tytułowy bohater, samotny wojownik z tajemniczą przeszłością i zamiłowaniem do walki na miecze.

zdjęcie z filmu "G.I. Joe: Czas Kobry"

Bohaterem widowiska jest wytrwały samotnik, który został przyjęty do starożytnego japońskiego klanu zwanego Arashikage po uratowaniu życia ich spadkobiercy. Po przybyciu do Japonii, Arashikage uczą Snake Eyesa zwyczajów wojownika ninja, zapewniając jednocześnie coś, za czym tęsknił: dom. W momencie, w którym ujawnią się sekrety z jego przeszłości, honor i lojalność Snake Eyesa zostaną poddane próbie – nawet jeśli oznacza to utratę zaufania najbliższych mu osób.

Na ekranie pojawią się również Andrew Koji jako Storm Shadow, Úrsula Corberó jako The Baroness, Samara Weaving jako Scarlett, Haruka Abe jako Akiko, Takehiro Hira jako Kenta i Iko Uwais jako Hard Master.

Reżyserem filmu Snake Eyes: G.I. Joe Origins jest Robert Schwentke. Premiera została zaplanowana na 23 lipca 2021 roku. Produkcja trafi od razu do amerykańskich kin, nie będzie dostępna w formie cyfrowej na platformach streamingowych.

