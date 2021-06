Fani "Eragona" bombardują Disneya o nową adaptację książki 0

Żyjemy w czasach, gdy uważa się, że siła fanów ma jakiś wpływ na Hollywood, próbując wykorzystać ten fakt ruszyła nowa kampania internetowa. Tym razem do roboty wzięli się wielbiciele Eragona, którzy chcą zachęcić do stworzenia odpowiedniej adaptacji tej kultowej książkowej pozycji fantasy.

fragment plakatu filmu "Eragon"

Oparta na powieści Christophera Paoliniego pierwsza książka z serii Cykl Dziedzictwo, została nakręcona przez 20th Century Fox w 2006 roku. Film z udziałem Jeremy'ego Ironsa, Rachel Weisz i Eda Speelersa zarobił rozsądne 250 milionów dolarów przy 100 milionach dolarów budżetu. Jednak pomimo przewidywań reżysera Stefana Fangmeiera, że ​​zrobią pozostałe dwie książki również doczekają się ekranizacji, tak się nie stało. Teraz, gdy Fox został wykupiony przez Disneya, fani uważają, że nadszedł czas, aby powrócić do tematu.

Jak do tej pory opublikowano ponad 30 000 tweetów w nadziei, że stworzenie wystarczającego hałasu przyniesie podobny efekt do hashtagu release the Snyder Cut. Co ciekawe na czele tej grupy stoi sam Paolini. To, co bardzo podsyciło ogień, to niedawna wiadomość autorstwa Ricka Riordana, że ​​Disney opracuje nową serię akcji na żywo w oparciu o jego książki, aby dać im wierniejszą i miejmy nadzieję lepiej odbieraną wersję niż film Foxa z 2010 roku Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej Pioruna.

Hashtag natychmiast zaczął zyskiwać popularność na całym świecie na Twitterze, a fani serii książek wskoczyli na pokład, aby zrobić jak najwięcej hałasu, aby zwrócić uwagę Disneya. Wielu miało duże nadzieje, że dobrze zrobiona seria będzie rywalem dla prawie każdego innego serialu fantasy.

Dodajmy, że seria książek z Cyklu Dziedzictwo jest bardzo lubiana i ma bardzo dużą rzeszę fanów. Eragon był trzecią najlepiej sprzedającą się książką dla dzieci w twardej oprawie w 2003 roku i drugą co do wielkości książką w miękkiej oprawie w 2005 roku. Niestety ekranizacja ni została dobrze oceniona, przypomnijmy, że produkcja ma jedynie 16% na Rotten Tomatoes.

Źrodło: movieweb.com