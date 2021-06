Jason Sudeikis powraca jako Ted Lasso - Apple TV+ prezentuje zwiastun 2. sezonu 0

Sportowy serial Ted Lasso powraca z drugim sezonem. Platforma Apple TV+ zaprezentowała światu pierwszą zapowiedź nowych epizodów.

fragment plakatu promującego serial ''Ted Lasso''

Jason Sudeikis ponownie wcieli się w tytułowego trenera. Za rolę tą w tym roku otrzymał Złoty Glob w kategorii Najlepszy aktor w serialu komediowym. Ted Lasso to trener futbolu amerykańskiego na poziomie uniwersyteckim, który niespodziewanie zostaje zatrudniony jako szkoleniowiec angielskiej drużyny AFC Richmond. To drużyna występująca w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej w Anglii. Lasso nie miał do tej pory żadnego doświadczenia z tym sportem, tak więc z wieloma rzeczami z którymi musi się zmierzyć, mierzy się po raz pierwszy.

W drugim sezonie zobaczymy jak klub AFC Richmond podnosi się po bolesnej stracie, a w przywróceniu drużyny do Premier League Tedowi pomagać będzie Rebecca, w tej roli Hannah Waddingham.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera 2. sezonu serialu Ted Lasso już 23 lipca 2021 roku. Po entuzjastycznym przyjęciu pierwszej serii platforma Apple TV+ już złożyła zamówienie na trzeci sezon.

Źrodło: ComingSoon