Krótki teaser zapowiadający piątkowy zwiastun ''Jurassic World: Dominion'' 0

Już w ten piątek, tj. 25 czerwca przed pokazami kinowymi filmu Szybcy i wściekli 9 widzowie będą mogli zapoznać się z 5 minutową zapowiedzią oczekiwanego widowiska Jurassic World: Dominion. Dla niecierpliwych w sieci pojawił się pierwszy 15-sekundowy teaser.

film ''Jurassic World: Dominion''

Udostępniony przez Universal Pictures i Amblin Entertainment fragment rozgrywa się około 65 mln lat temu w okresie kredowym. Możemy zobaczyć dinozaury, które do tej pory nie pojawiły się w jurajskiej serii. Widzimy także komara. Jest to odniesie do jego wielkiej roli w powstaniu Parku Jurajskiego, bowiem to dzięki przeniesieniu przez niego DNA dinozaura, wiele mln lat później nadarzyła się okazja do ich ponownego stworzenia.

Od dziecka chciałem zobaczyć dinozaury w ich naturalnym środowisku. Może zajęło to kilka dekad, ale w końcu się udało. Ta zapowiedź, to tylko rzut oka na film, który stworzyliśmy. To epickie świętowanie wszystkiego co stworzyli Steven Spielberg i Michael Crichton. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się tym ze światem. powiedział reżyser filmu, Colin Trevorrow

Premiera filmu Jurassic World: Dominion zaplanowana jest na 10 czerwca 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon