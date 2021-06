Selena Gomez w zwiastunie komediowo-kryminalnej serii Hulu ''Only Murders in the Building'' 0

Selena Gomez powraca do telewizji. Hulu opublikowało pełną zapowiedź komediowo-kryminalnej serii Only Murders in the Building, w której to wspomniana aktorka wciela się w kobietę zafascynowaną prawdziwymi zbrodniami. Jak się okaże nie tylko ona podziela takie zainteresowania.

fragment plakatu promującego serial ''Only Murders in the Building''

Akcja serialu skupi się wokół trójki nieznajomych mieszkających w ekskluzywnym apartamentowcu przy Upper West Side. Okazuje się, że mają oni to samo hobby, a mianowicie uwielbiają śledztwa i odkrywanie prawdziwych zbrodni. Kiedy w ich bloku dochodzi do makabrycznej śmierci, podejrzewają, iż doszło do morderstwa. Niecodzienne trio wykorzystując swoje zainteresowania i zebraną wiedzę postanawia rozwikłać tą sprawę. Okazuje się jednak, iż budynek w którym mieszkają kryje swoje tajemnice, a oni znajdują się w niebezpieczeństwie. Zabójca może być gdzieś naprawdę blisko. Muszą rozszyfrować pojawiające się wskazówki nim będzie za późno.

Poniżej wspomniana zapowiedź oraz plakat promujący produkcję.

W roli detektywistycznej trójki występują Steve Martin jako Charles, Martin Short jako Oliver i Selena Gomez jako Mabel. Za serial odpowiada Martin i John Hoffman.

Premiera serialu już 31 sierpnia 2021 roku.

Źrodło: Comingsoon, Twitter