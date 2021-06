Poznajcie oficjalny tytuł i krótki opis 7 filmu należącego do serii ''Transformers''

Rozpoczęła się już produkcja siódmego filmu z serii Transformers. Podczas niedawnej konferencji prasowej ujawniony został oficjalny tytuł tej produkcji. Film wejdzie do kin jako 'Transformers: Rise of the Beasts'.